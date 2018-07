The following instruments on XETRA do have their first trading day 17.07.2018

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 17.07.2018



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA CA45950KCN87 INTL FIN. CORP. 2023 MTN BD00 BON CAD N

CA XFRA DE000A2AALN4 GREEN CITY ENER.III 16/26 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000A2AALP9 GREEN CITY ENER.III 16/36 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DD5AD94 DZ BANK CLN E.9531 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB4UQ1 LB.HESS.-THR.IS.18/28 BD00 BON EUR N

CA XFRA US62854AAP93 MYLAN 17/46 BD01 BON USD N

CA XFRA US86562MBA71 SUMITOMO MITSUI F. 18/23 BD01 BON USD N

CA XFRA US86562MBB54 SUMITOMO MITSUI F. 18/23 BD01 BON USD N

CA XFRA US86562MBC38 SUMITOMO MITSUI F. 18/28 BD03 BON USD N

CA XFRA US90131HAE53 21ST CENT.FOX A. 2024 BD03 BON USD N

CA XFRA XS1843461689 KONG.ACT.SYS 18/25 BD03 BON EUR N

CA SSD XFRA ES0165380017 SNIACE INH. EO 0,10 EQ00 EQU EUR N

CA PUL XFRA ES0172233118 BIOSEARCH S.A.INH. EO-,24 EQ01 EQU EUR N

CA 80E XFRA ES0180918015 GRUPO EMPRES. SAN JOSE EQ01 EQU EUR N

CA 00G XFRA FK0114538241 ARGOS RES LTD LS-,02 EQ01 EQU EUR N

CA MP4 XFRA FR0000077570 MICROPOLE S.A.INH. EO-,05 EQ01 EQU EUR Y

CA G8C XFRA FR0000079634 GECI INTL INH. EO -,01 EQ01 EQU EUR Y

CA 9BA XFRA FR0004040608 ABC ARBITRAGE POR.EO-,016 EQ01 EQU EUR Y

CA 6XB XFRA FR0012816825 BIOPHYTIS NAM. EQ01 EQU EUR Y

CA 8CY XFRA FR0013204351 CYBERGUN SA EO -,87 EQ01 EQU EUR Y

CA UVF1 XFRA GB00BN40HZ01 SUMMIT THERAPEUT. LS -,01 EQ01 EQU EUR N

CA RR1 XFRA GG00BD59ZW98 RAINBOW RARE EARTHS LTD EQ01 EQU EUR N

CA 9IA XFRA GG00BD95V148 AFRITIN MINING LTD EQ01 EQU EUR N

CA SG9 XFRA IM00BF0FMG91 STRIX GROUP PLC LS -,01 EQ01 EQU EUR N