Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Vodafone vor Zahlen für das erste Geschäftsquartal von 280 auf 275 Pence gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Der Telekomkonzern habe mit einigem Gegenwind etwa durch die Konkurrenz von Iliad zu kämpfen, schrieb Analyst Robert Grindle in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Es sei aber auch an der Zeit, über die Wachstumsdelle hinaus zu schauen./mis/la

Datum der Analyse: 17.07.2018

ISIN GB00BH4HKS39

