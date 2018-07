Pacific Rim Cobalt Corp.: Pacific Rim Cobalt engagiert Partner für Ausbringungsverfahrenstechnologie zur Durchführung metallurgischer Studien DGAP-News: Pacific Rim Cobalt Corp. / Schlagwort(e): Marktbericht/Sonstiges Pacific Rim Cobalt Corp.: Pacific Rim Cobalt engagiert Partner für Ausbringungsverfahrenstechnologie zur Durchführung metallurgischer Studien 17.07.2018 / 07:44 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Pacific Rim Cobalt engagiert Partner für Ausbringungsverfahrenstechnologie zur Durchführung metallurgischer Studien Tests der Phase 1 abgeschlossen VANCOUVER, BC - (17. Juli 2018) -- Pacific Rim Cobalt Corp. (CSE: BOLT) (FRANKFURT: NXFE) (OTCQB: PCRCF) (das "Unternehmen" oder "Pacific Rim Cobalt"), ein Ressourcenunternehmen, das zurzeit das Nickel-Kobalt-Projekt Cyclops ("Cyclops") in der Nähe des größten Kobaltmarktes der Welt erkundet, meldet, dass das Unternehmen die Dienstleistungen eines Partners für Extraktionstechnologie- und Mineralverfahrensentwicklung ("Verfahrenspartner") zur Auswahl eines geeigneten Verfahrens für die Ausbringung von Kobalt und Nickel aus Lateritmaterial in Anspruch genommen hat. In einer bereits abgeschlossenen ersten Testphase führte der Verfahrenspartner ein vorläufiges Scoping-Programm im Labormaßstab durch, um eine geschützte Laugungstechnologie an zwei Kobalt und Nickel enthaltenden Lateritproben aus Indonesien1 in seinen Einrichtungen in Ontario, Kanada, zu bewerten. Die Lateritproben wurden mittels eines spezifisch gemischten Chloridverfahrens ausgelaugt, das eine einzigartige Mischung aus Salzsäure (HCl) und Magnesiumchlorid (MgCl2) innerhalb eines Labormilieus verwendet. Die Ergebnisse der Scoping-Tests der Phase 1 haben gezeigt, dass die gemischte Chlorid-Laugungstechnik des Verfahrenspartners bei der Ausbringung der wertvollen Elemente nämlich Eisen (Fe), Nickel (Ni) und Kobalt (Co) aus den zwei getesteten Lateritproben effektiv war. Folgend die Laugungsextraktionen: Probe 1: 97,3%, 98,6% und 96,5% für Fe, Ni bzw. Co. Sample 2:93,9%, 90,7% und 92,2% für Fe, Ni bzw. Co. Phase 2 des Programms wurde konzipiert, um zu bestätigen, dass die optimalen Laugungskonditionen, die in Phase 1 etabliert wurden, auch für das Laugen von 3 oder 4 Proben aus Pacific Rim Cobalts Projekt Cyclops geeignet sind und um die beste Probe für die Einrichtung einer Metallabtrennung für die wertvollen Metalle zu bestimmen: Nickel, Kobalt und Mangan. Die ausgewählte Probe wird bis zu einem Stadium aufbereitet werden, in dem man eine Nickel- und Kobaltproduktreinheit ermitteln kann. Laut Erwartungen wird Phase 2 zu einer Probe mit für Batterien geeignetem Kobalt und Nickel für Marketingzwecke führen und ein vorläufiges Verfahrensfließdiagramm liefern. Qualifizierte Person Herr Garry Clark, P. Geo., unabhängiger Director der Pacific Rim Cobalt, ist die gemäß NI 43-101 qualifizierte Person, die den wissenschaftlichen und technischen Inhalt dieser Präsentation geprüft und genehmigt hat. 1die Proben der Phase 1 stammten nicht von der Liegenschaft, an der das Unternehmen eine Beteiligung besitzt. Pacific Rim Cobalt Corporation. (CSE: BOLT) (FRANKFURT: NXFE) (OTCQB: PCRCF) Pacific Rim Cobalt Corp. ist ein börsennotiertes Unternehmen aus Kanada, dessen Hauptaugenmerk zurzeit auf die Erschließung von Kobaltprojekten in Indonesien gerichtet ist. Nach Einschätzung des Unternehmens wird Kobalt in Zusammenhang mit den wichtigsten Komponenten von Lithium-Ionen-Batterien der nächste vorherrschende Investmenttrend sein. Derzeit besteht ein Kobaltversorgungsdefizit und die Versorgungskette für Kobalt ist gefährdet. Kobalt ist Teil einer aufstrebenden Branche mit außergewöhnlichem Potenzial. Nähere Informationen erhalten Sie unter www.pacificrimcobalt.com. KONTAKT: Pacific Rim Cobalt Corp. Ranjeet Sundher - President und CEO (604) 922-8272 rsundher@pacificrimcobalt.com Steve Vanry - CFO & Director (604) 922-8272 steve@vanrycap.com Sean Bromley - Director & Ansprechpartner für Anleger (778) 985-8934 sean@theparmargroup.com Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen. 17.07.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 705115 17.07.2018

