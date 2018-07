Der Gaseanbieter verkauft wegen der geplanten Fusion mit dem US-Konzern Praxair einen Großteil seines Amerika-Geschäfts. An wen? An den deutschen Konkurrenten Messer.Das Familienunternehmen und der Finanzinvestor CVC übernehmen gemeinsam für umgerechnet 2,8 Mrd. Euro Firmenteile in den USA, Kanada, Brasilien und Kolumbien.



Linde und Praxair wollen so Bedenken der Wettbewerbsbehörden gegen ihren milliardenschweren Zusammenschluss zum weltgrößten Anbieter von Industriegasen ausräumen.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info