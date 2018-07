Was passiert ist Die Aktien von Amazon.com (WKN:906866) stiegen nach Angaben von S&P Global Market Intelligence im ersten Halbjahr 2018 um 45,4 %. Der E-Commerce- und Cloud-Computing-Riese legte diese rasanten Gewinne in zwei fantastischen Quartalsberichten nieder. Was hat das zu bedeuten? Amazon hat die Gewinnschätzungen der Wall Street sowohl im Bericht zum vierten Quartal im Februar als auch im Quartalsbericht zum ersten Quartal im April mehr als verdoppelt. In beiden Berichten hat das Unternehmen auch die Umsatzziele der Analysten zunichte gemacht. Auf dem Weg dorthin musste Amazon einige Kritik bezüglich Steuern über ein paar Tweets von Trump einstecken, und das schickte ...

