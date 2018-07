Am Freitag steht nämlich der kleine Verfallstermin vor der Tür. Vor Verfallsterminen versuchen die Big Player im Markt den DAX Future mit großer Finanzkraft in bestimmte Richtungen zu lenken. In diesem Fall also ein Überschreiten der Marke von 12.600 Punkten bis Freitag 13:00 Uhr zu verhindern.

An der Lage hat sich zum Vortag nichts geändert. Solange der DAX über 12.400 Punkten, besser 12.500 Punkten, notiert, ist eher von einem Ausbruch nach oben auszugehen. Wobei über 12.600 Punkten ein mittelfristiges Long-Signal bis etwa 12.900 Punkte generiert würde.

Aktuelle DAX-Lage

DAX noch im Short-Modus.

DAX bei 12.561 Punkten, vorbörslich bei 12.560 Punkten.

Handelsstreit zwischen den USA und China und Verfallstermin am Freitag im Fokus.

Indikatoren auf long gedreht.

Über 12.400/12.450 Punkten mit Kurs auf 12.600 Punkte, darüber folgen 12.870/12.900 Punkte.

Unter 12.400 Punkten lautet die nächste Anlaufmarke 12.270 Punkte.

Durchbruch über 12.600/12.650 Punkte wäre deutliches Stärkesignal.

Monatschart: Unter 12.800 Punkten notiert der DAX unter dem langfristigen Fibonacci-Fächer!

Historische Saisonalität

In US-Zwischenwahljahren (DAX): Kursrückgang von Anfang Mai bis Anfang Oktober.

Gebert-Börsenindikator ...

