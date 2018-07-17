FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 17.07.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT. AUS TECHNISCHEN GRUENDEN WIRD DER EX INDICATOR NICHT ANGEZEIGT:
THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 17.07.2018. FOR TECHNICAL REASONS IS EX NOT INDICATED:
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST
22P XFRA US70806A1060 PENNANTPARK FLOAT.RATE C. 0.06494 EUR
THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 17.07.2018. FOR TECHNICAL REASONS IS EX NOT INDICATED:
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST
22P XFRA US70806A1060 PENNANTPARK FLOAT.RATE C. 0.06494 EUR