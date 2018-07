Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Thyssenkrupp auf "Neutral" mit einem Kursziel von 25,50 Euro belassen. Er habe die Gewinnerwartungen und damit auch viele Kursziele für europäische Bergbau- und Metallwerte an die jüngsten Wechselkurs- und Rohstoffpreisentwicklungen angepasst, schrieb Analyst Dominic O'Kane in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Bei Stahlwerten bleibe ArcelorMittal sein Favorit./mis/zb Datum der Analyse: 17.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: DE0007500001