Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Zurich Insurance Group von 310 auf 316 Franken angehoben und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Marktdaten signalisierten Preisdruck in der britischen Kfz-Versicherung sowie bei Rückversicherungen, schrieb Analystin Claudia Gaspari in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Positiv komme derzeit eine Ausrichtung auf die USA an./mis/zb Datum der Analyse: 17.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0017 2018-07-17/08:28

ISIN: CH0011075394