DJ Pacific Rim Cobalt Corp.: Metallurgische Studien bestätigen beste Voraussetzungen für Kobaltproduktion

DGAP-Media / 2018-07-17 / 08:03 *Metallurgische Studien bestätigen beste Voraussetzungen für Kobaltproduktion* Wir möchten Ihnen heute ein wichtiges Update zu unserem Top-Pick Pacific Rim Cobalt (WKN A2JSSL) [1] geben. Das Unternehmen verkündete soeben, dass ein erster Test zur Ausbringung von Kobalt und Nickel aus ähnlichem Gestein wie auf dem Nickel-Kobalt-Projekt Cyclops ("Cyclops") erfolgreich war. So wurde von einem externen Partner für Extraktionstechnologien und Mineralverfahrensentwicklung an zwei Kobalt und Nickel enthaltenden Lateritproben ein spezielles gemischtes Chlorid-Laugungsverfahren angewendet, das sich als sehr effektiv erwiesen hat. Unter anderem wurden folgende Ergebnisse erzielt: In Probe 1: 97,3% für Eisen, 98,6% Nickel und 96,5% Kobalt *2 Phase passt Laugungsverfahren an Gestein auf Cyclops Gebiet an* In einer 2. Phase der Tests wird nun überprüft, ob das angewandte Laugungsverfahren auch für Proben aus Pacific Rims Cobalt Projekt Cyclops geeignet ist. Des Weiteren wird die beste Probe für die Einrichtung einer Metallabtrennung für die wertvollen Metalle Nickel, Kobalt und Mangan bestimmt. Pacific Rim Cobalt (WKN A2JSSL) [1] erwartet für Phase 2 ein Ergebnis, das zu einer Probe mit für Batterien geeignetem Kobalt und Nickel für Marketingzwecke führen wird und ein vorläufiges Verfahrensfließdiagramm liefert. *Abnahmevertrag mit Batteriehersteller vor kurzem unterzeichnet* Wie Sie sehen können, wird an allen Fronten herausragende Arbeit geleistet, daher sind wir der Ansicht, dass die aktuelle Marktkapitalisierung von ca. 20 Mio. CAD nicht im Ansatz eine faire Bewertung widerspiegelt. Wir sind der Überzeugung, dass Pacific Rim Cobalt (WKN A2JSSL) [1] noch vor Jahresende eine Marktkapitalisierung von über 100 Mio. CAD erreichen wird, dies würde auf dem aktuellem Kursniveau eine Verfünffachung bedeuten (2 CAD oder 1,30 EUR). Erst vor kurzem konnte Pacific Rim Cobalt (WKN A2JSSL) [1] einen sensationelles Abnahmeabkommen mit Beijing Easpring Material Technology Co., die Produkte für Batteriehersteller (u.a. für Panasonic, Sony und Samsung) produziert, abschließen. Das Abkommen gibt Easpring das Recht zum Erwerb von bis zu 100% des gesamten Nickelsulfats und Kobaltsulfats aus dem Nickel-Kobalt-Projekt Cyclops des Unternehmens ("Cyclops") über einen anfänglichen Zeitraum von 5 Jahren ab dem Beginn der kommerziellen Produktion. Die Preisgestaltung ist direkt an die bei LME und LMB quotierten Metallpreise für Nickel und Kobalt gebunden. Ferner sieht das Abkommen eine strategische Investmentoption voraus, die Easpring eine bevorrechtigte Gelegenheit für eine Direktinvestition in Pacific Cobalt oder eine Investition auf dem Projektniveau in Cyclops oder in andere vom Unternehmen erworbene Nickel-Kobalt-Assets gibt. Die Unternehmen haben vereinbart, auf ein definitives Abnahmeabkommen hinzuarbeiten. Die im Jahr 2001 gegründete und in Beijing, China, ansässige Easpring beschäftigt sich mit der Forschung, Entwicklung, Produktion und dem Verkauf von Energiematerialien. Sie bieten Lithium-Kobalt-Oxid, Multielementoxid, Lithium-Mangan-Oxid und andere Kathodenmaterialien für kleine Lithiumbatterien und Power-Batterien sowie elektronische Keramikmaterialien an. Das Unternehmen ist ein führender spezialisierter Anbieter von Kathodenmaterial für Lithium-Ionen-Batterien für Branchengiganten wie z. B. Samsung, Sony, Panasonic, SK Continental und BYD (WKN A0M4W9) [2]. Heute wird Easpring in China als führend in seiner Branche anerkannt und war einer der ersten chinesischen Anbieter, der Lithium-Kathodenmaterial an mehrere Überseemärkte exportierte. Zurzeit beliefert Easpring fünf der sechs größten Lithiumbatteriehersteller der Welt und ist einer der reinen chinesischen Anbieter, der gleichzeitig hochwertiges Kathodenmaterial an die chinesischen, japanischen und koreanischen hochwertigen Lithium-Ionen-Batteriemärkte verkauft. *Warum Pacific Rim Cobalt *(WKN A2JSSL) [1] *mindestens 100 Mio. CAD wert ist!* Nachfolgend wollen wir Ihnen nochmals vor Augen führen, weshalb ein rasanter Anstieg unserer Meinung nach früher oder später kommen muss! Das Unternehmen ist noch nicht lange in Deutschland handelbar und daher noch nicht im Fokus der Anleger. Die Marktkapitalisierung ist mit 20 Mio. CAD noch äußerst gering. Wir glauben, dass für dieses gigantische Kobalt Projekt eine Marktkapitalisierung von mindestens 100 Mio. CAD gerechtfertigt ist, erst recht nach dem vereinbarten Abnahmevertrag mit Beijing Easpring Material Technology Co! *Kobalt bleibt weiterhin ein gefragter Rohstoff* Auch wenn der Kobaltpreis durch die Ankündigung von Tesla etwas zurückgekommen ist, so bleibt die Nachfrage gerade bei den chinesischen Batterie- und Elektroautoherstellern ungebrochen. Am Anstieg von rund 100 %, auf über USD 70.000 pro Tonne in den letzten 12 Monaten lässt sich die weiterhin sehr große Nachfrage sehr einfach ablesen. Zudem befinden wir uns auf einem neuen 9-Jahres-Hoch des Kobaltpreises. Dennoch besteht noch Luft zum Allzeithoch von 110.000 USD pro Tonne aus dem Jahr 2008. Institutionelle Investoren setzen daher verstärkt auf den Megainvestmenttrend Kobalt. *Pacific Rim Cobalt *(WKN A2JSSL) [1] *erbringt mit den durchgeführten metallurgischen Tests den Nachweis, dass die Kobalt- und Nickelgewinnung auf ihrem Cyclops Gebiet äußerst rentabel sein wird. Pacific Rim Cobalt (WKN A2JSSL) erbringt mit den durchgeführten metallurgischen Tests den Nachweis, dass die Kobalt- und Nickelgewinnung auf ihrem Cyclops Gebiet äußerst rentabel sein wird. Dies ist unter anderem auch für den Abnahmepartner Beijing Easpring ein wichtiges Zeichen. Wir sind davon überzeugt, dass aufgrund der hervorragenden Arbeit des Pacific Rim Teams, weitere sehr positive News in den kommenden Wochen folgen werden. Eine Neubewertung der Pacific Rim Cobalt (WKN A2JSSL) ist daher überfällig! 