Der Start in den Handelstag dürfte am deutschen Aktienmarkt relativ uneinheitlich vonstatten gehen. An der Wall Street legten gestern Abend die Banken zu, während die Tech-Aktien Kursverluste hinnehmen mussten. Nachbörslich enttäuschte Netflix mit schwachen Abonnentenzahlen und dämpfte damit den Enthusiasmus in Bezug auf die Berichtssaison. Die Asienbörsen haben am Morgen uneinheitlich tendiert.

