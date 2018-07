Die britische Investmentbank HSBC hat die Einstufung für Deutsche Bank nach Eckdaten für das zweite Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 11 Euro belassen. Ohne die positiven Sondereffekte wären die Resultate zwar nicht mehr ganz so stark gewesen, doch sollten die Fortschritte bei der Kapitalausstattung die Ängste der Investoren mildern, schrieb Analyst Alevizos Alevizakos in einer am Dienstag vorliegenden Studie./mis/zb Datum der Analyse: 17.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0018 2018-07-17/08:51

ISIN: DE0005140008