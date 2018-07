Paris und Genf (ots/PRNewswire) - McKay Brothers International (MBI) gab bekannt, dass die Latenzzeiten für die ausgewählten Daten der London Metal Exchange (LME), die über den drahtlosen Quincy Extreme Data (QED)-Dienst verteilt werden, reduziert wurden. Die Reduzierung spiegelt die Einführung des neuen LMEsource-Multicast-Feeds durch MBI und den Einsatz von FPGA-Feed-Handlern wider. Die mediane Verbesserung durch diese Änderungen beträgt 400 Mikrosekunden und wird bei Bursts voraussichtlich deutlich größer sein.



"Wir freuen uns, den QED-Abonnenten von LME-Marktdaten diese Latenzverbesserung anbieten zu können", so MBI-Geschäftsführer Francois Tyc. "Der LMEsource-Feed bietet damit zusammen mit der branchenführenden Latenzzeit von QED einen unentbehrlichen Dienst für Händler von Basismetallen in Europa, Indien und den USA."



MBI liefert ausgewählte LME-Marktdaten mit geringster Latenz an Slough-LD4, Marseille-MRS1, Frankfurt-FR2 und Milan-I.NET. QED vertreibt LMEs 3-Monats-Futures für Kupfer (CA), hochgradiges Aluminium (AH), Zinn (SN), Zink (ZS), Nickel (NI) und Blei (PB).



Die über den Quincy Extreme Data-Dienst verteilten Preise, Latenzen und Instrumente werden auf www.quincy-data.com veröffentlicht.



Informationen zu McKay Brothers International SA



McKay Brothers International, SA ist ein bewährter Anbieter von auf Mikrowelle basierten privaten Bandbreiten und Marktdatendiensten. Der Quincy Extreme Data-Dienst liefert einen integrierten und normierten Feed von ausgewählten Marktdaten, die von verschiedenen Finanzhandelsplätzen weltweit stammen und mit extrem niedriger Latenz an neunzehn Points-of-Presence im Vereinigten Königreich, Deutschland, Frankreich, Spanien, Italien, der Schweiz, den Vereinigten Staaten, Japan, Singapur und Hongkong verteilt werden.



