Bisher herrscht in dieser Woche Ruhe am deutschen Aktienmarkt. Der DAX schloss gestern leicht im Plus. Heute muss der Leitindex mit durchwachsenen Vorgaben zurechtkommen. Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR, informiert über die Lage an den Märkten. Bei den Einzelwerten geht es heute um Netflix, Amazon, Tesla, Facebook, Deutsche Bank. Bei Netflix warteten die Anleger mit Spannung auf die Quartalszahlen und wurden klar enttäuscht. Live aus Frankfurt meldet sich Korrespondentin Franziska Schimke mit einem ersten Stimmungsbericht kurz vor Handelsbeginn.