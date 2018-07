Hier geht's zum Video

Der deutsche Leitindex hat einen zähen Start in die neue Handelswoche hingelegt. Am Ende lag er bei 12.561 Punkten. Das sind 20 Zähler bzw. 0,16 Prozent mehr als am Freitag. Marktidee: JP Morgan JP Morgan hat in der vergangenen Woche Zahlen für das abgelaufene Quartal vorgelegt und die Märkte überzeugt. Unter anderem dank der Steuerreform von Donald Trump steigerte JP Morgan die Gewinne deutlich. Die Ergebnisse taten auch der Aktie gut. Gestern stieg das Papier dann über eine wichtige Widerstandszone.