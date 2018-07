Deutsche Bank: Mit den Zahlen in den Widerstand!

Die mit Spannung erwarteten Zahlen für das zweite Quartal der deutschen Bank fielen deutlich besser aus als allgemein vom Markt erwartet. Am gestrigen Montag bedeutete dies rund 7% Wertzuwachs für die Aktie. Steht JP Morgan vor einem goldenen Zeitalter? (LINK JP MORGAN)

Der Kurs des größten deutschen Geldhauses verteidigt aktuell die sehr wichtige trendbegrenzende Unterstützung im Wochenchart, welche vom Tiefpunkt im Jahr 2009 ausgeht. Dies ist übergeordnet als positives Zeichen zu werten, solange diese Unterstützung nicht gebrochen wird.

Kurzfristiger laufen die Bullen aktuell in einen trendbegrenzenden Widerstand (siehe Tageschart). Falls dieser bullisch aufgelöst werden kann und der Kurs im Anschluss zwischen 10,82€ (horizontaler Widerstand, 20-Wochenlinie) und 10,30€ konsolidiert, ergibt sich eine größere Wahrscheinlichkeit für ein Potenzial in Richtung 12,20€.

Deutsche Bank - Wochenchart-







Deutsche Bank - Tageschart-







Über den Autor:

Dr. Hamed Esnaashari ist Humanmediziner und Facharzt für Chirurgie. Seine Leidenschaft für die Finanzmärkte mit dem Schwerpunkt Edelmetalle entdeckte er bereits im Studium. In den Jahren seines aktiven Handels entwickelte er das Formationstrader-Handelssystem, dass er später mit seinem Geschäftspartner Silvio Graß verfeinerte.

Als Gründer der Formationstrader GbR analysiert er in seinen täglichen Videos die Rohstoff-, und Finanzmärkte. Gemeinsam mit Silvio Grass bietet er privaten und institutionellen Börsenteilnehmer ein Investment- und Trading-Coaching.

Neben seinen Tätigkeiten an den Finanzmärkten ist er Mitbegründer und Finanzleiter der in Hong Kong ansässigen Firma "LTB Limited", die eine neuartige Traingsbox inklusive Curriculum für Studierende und Chirurgen/-innen in der Weiterbildung produziert.

Über das Unternehmen:

Formationstrader - der Kanal für regelmäßige Analysen und Erklärungen zum Thema Börse. Die charttechnischen Analysen können sich mit Rohstoffen, Aktien, Währungen oder Indizes beschäftigen. Die Formationstrader bieten ein Ausbildungsprogramm - das Mentorprogramm für aktive Investor, Trader, und Daytrader - an.

Weiter Informationen finden Sie auf der Webseite www.formationstrader.de