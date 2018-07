von Georg Pröbstl, Euro am Sonntag Kurssteigerungen von 13 Prozent und obendrauf noch eine Dividende von 3,8 Prozent - im Vergleich zum DAX brachte die Aktie von 7C Solarparken seit Besprechung an dieser Stelle vor einem Jahr eine klare Outperformance von deutlich über zehn Prozent. Denn der Index kam seither per saldo ...

Den vollständigen Artikel lesen ...