Der Markt hat in den letzten fünf Jahren beeindruckende 66 % erzielt, und dennoch haben einige wenige Einzelaktien dieses Ergebnis deutlich übertroffen. Nachfolgend werfen wir einen Blick auf drei der größten Gewinner seit Mitte 2013. Lies weiter, um zu erfahren, warum Stamps.com (WKN:A0BM1V), National Beverage (WKN:901644) und Adobe (WKN:871981) in diesem Zeitraum mindestens 400 % zugelegt haben. Ein Versandmodell, das funktioniert Stamps.com hilft Kunden, Produkte per Post zu versenden - und das ist ein gutes Geschäft, da die digitalen Verkäufe steigen. Laut offizieller Statistik ist der E-Commerce heute für 9,5 % der gesamten Handelsbranche verantwortlich, gegenüber 5,5 % im Jahr ...

