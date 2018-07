Die Commerzbank hat Linde nach dem Verkauf des nordamerikanischen Gasegeschäfts an den Wettbewerber Messer Group auf "Hold" mit einem Kursziel von 180 Euro belassen. Linde und der Fusionspartner Praxair hätten auch bestätigt, dass weitere Veräußerungen notwendig sein könnten, um die Anforderungen der Wettbewerbshüter zu erfüllen, schrieb Analyst Michael Schäfer in einer am Dienstag vorliegenden Studie./mis/zb Datum der Analyse: 17.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0028 2018-07-17/10:06

ISIN: DE0006483001