Die Gen-Schere CRISPR könnte dank gezielter Eingriffe am menschlichen Erbgut die Therapie von Krankheiten revolutionieren, erste klinische Studien sind zum Greifen nah. Dies hat die Börse bei den CRISPR-Unternehmen Intellia, Editas Medicine und CRISPR Therapeutics in den letzten Monaten eingepreist. Die Rallye bekommt allerdings nun einen herben Dämpfer: Wie STAT News berichtet, könne das Werkzeug CRISPR/Cas9 Schäden an der DNA verursachen.

