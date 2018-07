Eine skeptische Studie von Wells Fargo hat die Adidas-Aktien am Dienstag an das Dax-Ende gedrückt. Die Papiere des Sportartikelherstellers verloren in einem verhaltenen Gesamtmarkt knapp 2 Prozent auf 185,10 Euro.

Die amerikanische Investmentbank stufte die Adidas-Aktien von "Outperform" auf "Market Perform" ab und senkte das Kursziel von 220 auf 180 Euro. Die Herzogenauracher stünden dauerhaft gleich von zwei Seiten unter Druck: Bei Nike nehme das Geschäft im hochpreisigen Freizeitschuh-Segment Fahrt auf und der US-amerikanische Sportschuh-Hersteller Vans sei aktuell im Preisbereich bis 100 Dollar sehr erfolgreich./la/fba

ISIN DE000A1EWWW0

AXC0083 2018-07-17/10:15