Bayer-Calls mit 119%-Chance bei Kurserholung auf 97 EUR

In den vergangenen zwei Monaten bereitete ein Investment in die Bayer-Aktie (ISIN: DE000BAY0017) Anlegern kein besonderes Vergnügen. Nachdem die Aktie Mitte Mai 2018 noch an der Marke von 104 Euro kratzte, war sie am 11.7.18 zeitweise unterhalb von 92 Euro zu bekommen. In den vergangenen Tagen erschienen zahlreiche Expertenanalysen, in denen die Bayer-Aktie wegen der durch die Monsanto-Übernahme als verbessert angesehenen Marktposition mit Kurszielen von bis zu 140 Euro als kaufens- oder zumindest haltenswert eingestuft wird.

Wenn sich die Bayer-Aktie nach den Kursrückgängen der vergangenen Wochen zumindest wieder auf 97 Euro erholen kann, dann werden Long-Hebelprodukte hohe Renditechancen eröffnen.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 95 Euro

Der Société Générale-Call-Optionsschein auf die Bayer-Aktie mit Basispreis bei 95 Euro, Bewertungstag 19.9.18, BV 0,1, ISIN: DE000ST2WUW8, wurde beim Aktienkurs von 92,93 Euro mit 0,19 - 0,20 Euro gehandelt.

Wenn sich der Kurs der Bayer-Aktie innerhalb des nächsten Monats auf 97 Euro erholt, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 0,33 Euro (+65 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 90,20 Euro

Der Morgan Stanley-Open End Turbo-Call auf die Bayer-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 90,20 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000MF5GBB0, wurde beim Aktienkurs von 92,93 Euro mit 0,30 - 0,31 Euro taxiert.

Kann die Bayer-Aktie in den nächsten Wochen auf 97 Euro zulegen, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls - sofern der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt - auf 0,68 Euro (+119 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 86,2607 Euro

Der BNP-Open End Turbo-Call auf die Bayer-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 86,2607 Euro, BV 0,1016, ISIN: DE000PP6ZZA4, wurde beim Aktienkurs von 92,93 Euro mit 0,70 - 0,71 Euro taxiert.

Bei einem Kursanstieg der Bayer-Aktie auf 97 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls bei 1,07 Euro (+51 Prozent) befinden.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Bayer-Aktien oder von Hebelprodukten auf Bayer-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: hebelprodukte.de