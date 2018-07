Die Ölpreise an den internationalen Börsen sind gestern förmlich eingebrochen und mit einem dicken Minus von gut drei Prozent aus dem Handel gegangen. Die nationalen Heizölpreise fallen in der Folge um über einen Cent bzw. Rappen je Liter und sind auf dem tiefsten Stand seit Anfang Mai in den Dienstag gestartet. Plötzlich und zu einem Zeitpunkt da viele die Hoffnung bereits aufgegeben hatten, gerät ...

Den vollständigen Artikel lesen ...