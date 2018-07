Die Deutsche Pfandbriefbank AG ist aus der Fusion verschiedener Handelsbanken und Hypothekenbanken hervorgegangen, als prominentestes Mitglied kann die 2009 unter Druck geratene Hypo Real Estate Bank AG genannt werden. Daraufhin stabilisierte sich der Kursverlauf wieder und weist seit Anfang 2016 einen intakten Aufwärtstrendkanal auf, in dem es gelang von 7,29 Euro auf ein Verlaufshoch von 15,50 Euro im Januar 2018 zuzulegen. Nur einige Tage später stellte sich aber eine nicht unerwartete Korrekturbewegung ein und drückte die Notierungen zunächst auf die Horizontalunterstützung aus 2015 um 12,00 Euro abwärts. Offenbar reichte dies jedoch nicht aus, die Aktie musste Anfang Juli noch einmal einen Rücksetzer zurück auf 11,65 Euro hinnehmen. Von dort an schossen die Notierungen jedoch wieder merklich gen Norden und konnten bereits vor wenigen Tagen an die obere Trendkanalbegrenzung bestehend seit Anfang dieses Jahres zulegen. Nun versucht das Wertpapier ...

