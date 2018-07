Shortkandidat der Woche: Ist Arris bereit für die nächste Fahrt in Richtung Süden?

Symbol:WKN:ISIN:ARRIS International ist ein Unternehmen aus dem Telekommunikationssektor und hat sich im Bereich Kommunikation- und Netzwerktechnologien spezialisiert.Die Aktie verläuft in den letzten Monaten abwärts mit auffällig hohem Volumen in den Abwärtsbewegungen. Am 21. Juni hat der Wert mit einem Gap nach unten eröffnet und verlief an demselben Tag in Richtung Süden. Diel letzten Wochen waren recht stark und so hat die Aktie Widerstandsbereich bei 26,76 US-Dollar erreicht. Der Kurs kam kurzzeitig über die Widerstandszone, konnte jedoch keinen Schlusskurs über diesen Bereich markieren. Stattdessen haben sich 2 Umkehrkerzen gebildet. Dies macht das Papier für mögliche Trades in die Short-Richtung interessant.Chart vom 16.07.201826,24USDEin Einstiegsszenario würde sich ergeben, wenn der Kurs unter die Tiefs der Umkehrkerzen gehen würde. In diesem Fall könnte der Stopp darüber platziert werden und es wäre genügend Platz bis zu der Supportzone Nahe der 23,78 US-Dollar-Marke vorhanden. Dort könnten Gewinne oder Teilgewinne realisiert werden, da an solchen markanten Stellen der Kurs oft dreht. Bei diesem Setup hätten wir ein gutes Chancen-Risiko-Verhältnis, jedoch der Nachteil dass die Zwischenbewegung nachoben sehr stark ausgeprägt ist.Die Quartalszahlen werden voraussichtlich am 27. Juli bekannt gegeben und dies führt zu Gap-Gefahr in beiden Richtungen und somit zu erhöhtem Risiko. Aus diesem Grund wäre es vernünftig, zu diesem Zeitpunkt keine offenen Positionen in dem Wert zu halten.Derzeit habe ich keine offene Position in diesem Wert.Aussicht:Autor: Silviya Marinska Analyse erstellt im Auftrag von www.ratgeberGELD.at