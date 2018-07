Der nächste Rückzug eines Konzernlenkers kommt am Dienstag bei den Anlegern von Thyssenkrupp außerordentlich gut an. Die Aktie schnellte an der Dax-Spitze um 7,62 Prozent auf 22,17 Euro in die Höhe, nachdem Ulrich Lehner ankündigte, sein Mandat als Vorsitzender des Aufsichtsrats zum Monatsende niederzulegen. Er nannte das mangelnde Vertrauen der...

