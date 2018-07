Erinnern Sie sich noch an die Zeiten, als die Telekom-Aktie eigentlich immer bei 10 Euro notierte? Ein paar Jahre ist das her. Nun notiert sie seit 3 Jahren eigentlich immer bei 14 Euro. Mal 1-2 Euro drüber, mal drunter. Drüber können Sie beruhigt Discount-Puts kaufen, drunter so wie jetzt nimmt man Discount-Calls wie die PR1NAZ. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...