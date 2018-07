Pfizer-Puts mit 163%-Chance bei Kursrutsch auf 34,32$

Laut einer im BNP-Newsletter "DailyAktien" veröffentlichten Analyse befindet sich die Pfizer-Aktie (ISIN: US7170811035) derzeit an einer wichtigen Chartmarke. Hier die Analyse:

"Rückblick: Die Pfizer-Aktie steht momentan vor einer wichtigen mittelfristigen Entscheidung. Seit Dezember vergangenen Jahres schafften es die Käufer nicht, sich nachhaltig über den Widerstandsbereich bei 37,28 USD abzusetzen. In der letzten Woche konnte die Aktie erstmals per Tagesschluss oberhalb dieses Preisniveaus handeln. Neuer Kaufdruck kam jedoch nicht auf, was nicht zuletzt auch an der deckelnden Trendkanalbegrenzung liegen dürfte. Zudem keilt sich der Kurs Intraday ein.

Ausblick: Die Bullen in Pfizer sind noch nicht über den Berg, ganz im Gegenteil. Es besteht weiterhin die Möglichkeit, dass es sich beim Ausbruch nach oben um einen Fehlausbruch handelt. Trifft dies zu, könnte es in den nächsten Tagen wieder abwärts bis in den Preisbereich von 36,45 USD gehen. An der dortigen Unterstützung stünde eine neue Entscheidung an. Läuft es für Investoren schlecht, wäre ein Kursrutsch auf 34,32 USD möglich. Auf der anderen Seite müsste der Widerstandsbereich um 37,28 USD nachhaltig bullisch gebrochen werden. Können sich die Käufer tatsächlich durchsetzen, locken neue Jahreshochs bei und über 39,43 USD."

Wenn die Pfizer-Aktie (aktuell bei 37,40 USD) in den nächsten Wochen auf 34,32 USD nachgibt, dann wird sich ein Investment in Short-Hebelprodukte rentieren.

Put-Optionsschein mit Basispreis bei 38 USD

Der Goldman Sachs-Optionsschein auf die Pfizer-Aktie mit Basispreis bei 38 USD, BV 0,1, ISIN: DE000GM1NHE5, wurde beim Aktienkurs von 37,40 USD und dem Euro/USD-Kurs von 1,174 USD mit 0,113 - 0,118 Euro taxiert.

Gibt die Aktie in spätestens einem Monat auf 34,32 USD nach, dann wird sich handelbare Preis des Puts auf etwa 0,31 Euro (+163 Prozent) erhöhen.

Mini Short mit Basispreis bei 41,4695 USD und SL-Marke bei 38,1519 USD

Das BNP-Mini Short-Zertifikat auf die Pfizer-Aktie mit Basispreis bei 41,4695 USD, SL-Marke bei 38,1519 USD, BV 0,1, ISIN: DE000PP70G45, wurde beim Aktienkurs von 37,40 USD mit 0,35 - 0,37 Euro taxiert.

Fällt der Aktienkurs auf 34,32 USD, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls - sofern der Aktienkurs nicht vorher auf die SL-Marke oder darüber hinaus ansteigt - auf 0,60 Euro (+62 Prozent) erhöhen.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Pfizer-Aktien oder von Hebelprodukten auf Pfizer-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: hebelprodukte.de