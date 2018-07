Fast drei Jahre nach Beginn der Dieselkrise bietet Audi jetzt für alle manipulierten Dieselmotoren in den USA und Kanada eine Umrüstung an. Die Zulassungsbehörden hätten auch bei der letzten von fünf Motorengenerationen den vorgeschlagenen Maßnahmen zugestimmt, teilte die VW-Tochter Audi am Dienstag in Ingolstadt mit. Damit könne Audi bei weiteren 8800 Dieselautos in Nordamerika mit der technischen Umrüstung beginnen. Bei den ersten vier Motorengenerationen des Dreiliter-TDI-Motors hätten seit der Freigabe im Herbst 2017 schon 62 Prozent der betroffenen US-Kunden nachgerüstet. Audi hatte zwischen 2009 und 2016 große Autos der Modellreihen A8, A7, A6, Q7 und Q5 mit diesen Sechszylindermotoren in Nordamerika verkauft./rol/DP/zb

