Mit dem Beginn der Sommerferien startet auch die langersehnte Urlaubssaison. Nach der Buchung des Reiseziels steht die passende Garderobe für viele Urlaubshungrige ganz oben auf der Einkaufsliste. Ob für die Party auf Ibiza, Surfen in Portugal oder den Junggesellenabschied in Kroatien bietet OppoSuits für jeden Anlass farbenfrohe Sommeranzüge für Herren, die echte Hingucker sind, gute Laune versprühen und den Sommer garantiert unvergesslich machen.



Der Sommerurlaub ist das Highlight des Jahres. Genau aus diesem Grund gilt es, diese ganz besondere Ferienzeit ob auf Fernreisen oder zuhause auf Balkonien ausgiebig zu zelebrieren und unvergessliche Momente zu erleben, an die man sich mit den perfekten Urlaubsfotos noch lange erinnert. Für ein echtes Urlaubsfeeling sorgen die originellen Anzüge von OppoSuits. Sie sind bunt, bestechen mit charmanten Motiven wie Ananas, Eis am Stil oder Flamingos und versprühen pure Lebensfreude und Energie. Aber nicht nur im Urlaub sorgen die außergewöhnlichen Prints des niederländischen Modelabels für Aufsehen.



Flaminguy, Iceman, Shineapple & Co.



Ob als Kurzanzug oder in der langen Version, die sommerlich-tropischen Kombinationen von OppoSuits für Ihn schreien förmlich nach Sommer und gehören wirklich in jeden Kleiderschrank - und natürlich auch in jeden Koffer. Ausgefallene Motive in den Farben des Sommers machen Spaß und sind für Ausflüge ans Meer ebenso geeignet wie für Barbecues mit Freunden, legere Junggesellenabschiede und Hochzeitsfeiern, den Besuch in der Cocktailbar am Abend, muntere Geburtstage und lange Partynächte unter freiem Himmel.



OppoSuits - wie für den Urlaub gemacht



Schon in der Gründungsgeschichte von OppoSuits zeigt sich der besondere Charakter der Anzüge als sommerliche Garderobe für die Ferien am Strand, denn die Idee kam den Gründern auf einer Reise durch Südostasien:



"Beim Urlaub in Vietnam vor ein paar Jahren entdeckte ich in einem Laden bunte, ausgefallene Anzüge. Ich war sofort Fan davon und ließ mir einen Anzug anfertigen - natürlich in knalligem Orange, denn ich bin Niederländer. Zurück in der Heimat wurde ich ständig auf den Anzug angesprochen. Vor allem im Freundes- und Bekanntenkreis wollten viele auch einen solchen Anzug haben. So kamen wir schnell auf die Idee für OppoSuits." (Jasper Castelein, Gründer und Chief Creative Officer)



Aus einer spontanen Urlaubsidee wurde seither ein erfolgreiches Unternehmen, das weltweit mittlerweile mehr als einhundert Designs für Herren, Damen und Jungen vertreibt. Selbst internationale Stars wie Formel 1-Pilot Max Verstappen, Showmaster Jimmy Kimmel und James Corden, Society-Experte Perez Hilton und sogar Bill Gates sowie hierzulande Entertainer Ross Antony und Moderator Daniel Boschmann gehören zu den namhaften Trägern von OppoSuits.



OTS: OppoSuits



