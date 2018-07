Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Zürich/Paris (pts016/17.07.2018/11:35) - Orange gibt den Erwerb von 100 % der Anteile der Basefarm Holding AS, einem führenden Anbieter für Cloud-Infrastruktur und kritischen Applikationsdiensten in Europa, bekannt. Diese Übernahme stärkt die Position von Orange Business Services auf dem Markt für Cloud-Computing-Services, wo man neben der Führungsrolle in Frankreich nun zu einem bedeutenden Akteur in Europa wird. Nach einem von Abry Partners initiierten Verkaufsprozess für ihre Anteile an Basefarm, hat Orange heute mittels ihrer Unternehmenskundensparte Orange Business Services eine Vereinbarung über den Erwerb von 100 % der Gesellschaftsanteile für einen Unternehmenswert von 350 Millionen Euro unterzeichnet. Basefarm ist ein führender europäischer Anbieter für Cloud-Infrastruktur und -Dienst-leistungen sowie für das Management geschäftskritischer Anwendungen und Data Analytics. Das Unternehmen erzielte 2017 einen Umsatz von über 100 Millionen Euro und ist seit 2015 stark gewachsen. Basefarm hat eine bedeutende Präsenz in mehreren europäischen Ländern, insbesondere in Norwegen, Schweden, den Niederlanden, Österreich und in Deutschland, wo es als Vorreiter und führender Anbieter für Big Data-Services gilt. Dank der weithin anerkannten Expertise seiner 550 Mitarbeiter und der hohen Kundenzufriedenheit positioniert sich Basefarm an der Spitze innovativster Dienstleistungen im Bereich Cloud Computing, Data Analytics und Künstliche Intelligenz. Nach dem kürzlichen Kauf des Unternehmens Business & Decision, stellt die Übernahme von Basefarm einen weiteren wichtigen Schritt in der Unternehmensentwicklung von Orange Business Services dar. Mit seinem bestehenden Team von 1.600 Cloud-Experten, wächst Orange Business Serivces derzeit jährlich um rund 15 bis 20 % auf dem globalen Cloud Computing Markt. Die Übernahme von Basefarm wird das bestehende Leistungsspektrum ergänzen und die strategische Positionierung durch zusätzliches Know-how und innovative Technologien verstärken, insbesondere im Bereich Datenmanagement, Management geschäftskritischer Anwendungen, Big Data und Multi-Cloud Services. Die Integration von Basefarm wird auch die geografische Abdeckung der Cloud-Dienste von Orange Business Services komplettieren, wodurch es zu einem führenden Anbieter in Europa wird. Das Zusammengehen mit Orange Business Services eröffnet Basefarm die einzigartige Gelegenheit, das Wachstum im Bereich public und privater Cloud Services zu beschleunigen, sowie gleichzeitig vom Zugang zu globalen Netzen, Infrastruktur und Kunden von Orange Business Services zu profitieren. "Wir sind sehr stolz, die Übernahme von Basefarm bekannt zu geben, die einen wichtigen Meilenstein in unserer internationalen Entwicklung darstellt. Die Integration des Unternehmens ermöglicht uns, unsere Cloud Services für Big Data und das Management geschäftskritischer Anwendungen in dem sich schnell konsolidierenden Markt erheblich auszuweiten. Zusätzlich zum Angebot von public und privater Cloud-Infrastruktur offerieren wir damit auch automatisierte und erweiterte Cloud-Services an unsere globalen Kunden, die mehr und mehr neue digitale Geschäftsmodelle basierend auf Cloud Computing, Big Data und künstlicher Intelligenz etablieren", sagt Helmut Reisinger, Chief Executive Officer von Orange Business Services. Der Abschluss der Transaktion wird voraussichtlich im dritten Quartal 2018, vorbehaltlich der Zustimmung der zuständigen Wettbewerbsbehörden, erfolgen. Weitere Informationen finden Sie unter: http://www.orange.com und http://www.orange-business.com (Ende) Aussender: L&W Communication AG Ansprechpartner: Evelyn von Wieser Tel.: +41 44 389 22 22 E-Mail: evelyn@lw-com.com Website: www.lw-com.com Quelle: http://www.pressetext.com/news/20180717016

(END) Dow Jones Newswires

July 17, 2018 05:35 ET (09:35 GMT)