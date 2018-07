Die Inflation in Italien hat sich im Juni weniger als zunächst ermittelt beschleunigt. Die nach europäischer Methode berechneten Verbraucherpreise lagen um 1,4 Prozent über dem Vorjahreswert, wie das nationale Statistikam Istat am Dienstag in Rom laut einer zweiten Schätzung mitteilte. Zunächst war ein Anstieg von 1,5 Prozent ermittelt worden. Im Mai hatte die Jahresinflationsrate bei 1,0 Prozent gelegen.

Im Vergleich zum Vormonat stiegen die Verbraucherpreise im Juni um 0,2 Prozent.

Die Europäische Zentralbank (EZB) strebt für die gesamte Eurozone mittelfristig eine Inflationsrate von knapp zwei Prozent an. Im Juni lag die Rate im Währungsraum genau bei zwei Prozent. Die Kernrate lag jedoch auch hier deutlich niedriger. Die EZB gibt sich zuversichtlich, dass der Trend anhält und hat deswegen die Einstellung ihrer billionenschweren Wertpapierkäufe zum Jahresende signalisiert./jsl/tos/fba

