Die British-Airways-Mutter IAG will ihre Billigfluglinie Level auf Expansionskurs trimmen. In fünf Jahren solle die Level-Flotte am Flughafen Wien auf 30 Maschinen wachsen, kündigte IAG-Chef Willie Walsh am Dienstag zum Start der Fluglinie am Standort Wien mit zunächst vier Flugzeugen an. Im Sommer sollen von Wien aus 14 Ziele in Europa angeflogen werden.

Die IAG war daran gescheitert, die österreichische Air-Berlin-Tochter Niki zu übernehmen. Stattdessen kam der Niki-Gründer und ehemalige Rennfahrer Niki Lauda zum Zug, der aus Niki die Fluglinie Laudamotion machte. Laudamotion gehört inzwischen zu 75 Prozent dem irischen Billigflieger Ryanair . Auch Laudamotion peilt als mittelfristiges Ziel eine Flotte von 30 bis 50 Maschinen an.

"Ich hätte nie erwartet, dass aus der Pleite der Air Berlin so ein Wachstum entsteht", sagte Flughafen-Vorstand Julian Jäger. Es gebe mehrere Airlines, die zur Nummer zwei in Wien werden wollten. Neben Level und Laudamotion sind das die ungarische Wizz Air sowie die Lufthansa -Billigtochter Eurowings./mrd/DP/zb

