Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Hella nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 65 Euro belassen. Der Autozulieferer und Lichtspezialist habe starke Eckdaten für das abgelaufene Geschäftsjahr vorgelegt, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er glaube auch im neuen Geschäftsjahr an ein starkes Abschneiden - angetrieben von den wichtigen Megatrends in der Automobilbranche wie dem Autonomen Fahren./tih/zb Datum der Analyse: 17.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa- afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

