Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat die Einstufung für SAF-Holland nach Eckdaten für das zweite Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 24 Euro belassen. Die Resultate seien durchwachsen gewesen, schrieb Analyst Christian Glowa in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Während der Umsatz weiter schwungvoll zugelegt habe, hätten zusätzliche Kosten in den USA für Neustrukturierung des dortigen Werksverbundes und höhere Rohstoffpreise die Profitabilität belastet. Die Neustrukturierung in den USA sei aber langfristig positiv./mis/zb Datum der Analyse: 17.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0046 2018-07-17/13:01

ISIN: LU0307018795