Elon Musk wollte sich mit einem Mini-U-Boot aktiv an der Höhlenrettung des thailändischen Fußballteams beteiligen. Ein an der Rettungsaktion beteiligten Marinetaucher hatte dies als "PR-Gag" bezeichnet. Musk beschimpfte ihn daraufhin wüst auf Twitter. Dem Tesla-CEO droht nun ein juristisches Nachspiel. Die Tesla-Aktie gab am Montagabend deutlich nach. Der britischer Rettungstaucher ...

Den vollständigen Artikel lesen ...