Marlborough, Massachusetts (ots/PRNewswire) -



- Übernahme unterstützt Fokus auf Vereinfachung und Verbesserung

der Insulinabgabe für Menschen mit Diabetes -



CeQur® gab heute bekannt, dass das Unternehmen ausgewählte

Vermögenswerte von Calibra Medical, lnc., erworben hat, einem der

Unternehmen von Johnson & Johnson Diabetes Care. Die Transaktion

beinhaltet eine exklusive weltweite Lizenz für das tragbare

Insulinliefersystem mit Abgabe bei Bedarf, das bisher als OneTouch

Via bekannt war. Das Calibra-System ermöglicht Menschen mit

Diabetes, sich diskret und bequem zu Mahlzeiten schnell wirkendes

Insulin zu verabreichen. Die finanziellen Rahmenbedingungen wurden

nicht bekanntgegeben.



(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/719360/Calibra_Simple_Ins

ulin_Delivery_Device.jpg )



"CeQur hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Insulindosierung für

Menschen mit Diabetes zu vereinfachen, damit diese ein gesünderes und

zufriedenstellenderes Leben führen können", sagte Robert Farra, CEO

von CeQur. "Klinische Studien und Erfahrungen aus der Praxis haben

gezeigt, dass ein tragbares Insulinliefersystem mit Abgabe bei Bedarf

eine ideale Lösung für die allgegenwärtige Herausforderung der

Insulinverabreichung bei Mahlzeiten darstellt. Das Calibra-Gerät ist

eine perfekte Ergänzung zu PAQ, unserem Basal- und

Bolus-Insulininfusionsgerät. Beide tragbaren Geräte ermöglichen eine

einfache, diskrete Insulinabgabe für drei Tage - ohne die Barrieren

und Beschwerden, die Injektionen darstellen."



CeQur plant, das Insulinabgabegerät von Calibra, nach der

Übertragung der Produktionsanlagen Mitte 2019, unter einem neuen

Namen einzuführen. "Dieses Gerät wird es uns ermöglichen, eine

einfache diskrete Insulinabgabe zu offerieren, die drei Tage lang

anhält und so die Menschen von der Notwendigkeit befreit, mehrmals

täglich spritzen zu müssen", sagte Farra.



Zwei Millionen Menschen mit Typ-2-Diabetes in den Vereinigten

Staaten verabreichen sich täglich mehrere Insulininjektionen zur

Kontrolle ihres Blutzuckerspiegels (HbA1c). Klinische

Praxisrichtlinien, die von der American Diabetes Association

veröffentlicht wurden, weisen allgemein darauf hin, dass

HbA1c-Spiegel unter 7 Prozent angemessene Ziele zur Verhinderung von

Diabeteskomplikationen darstellen. Schätzungsweise 70 Prozent der

Insulinbenutzer in den Vereinigten Staaten erreichen dieses Ziel

nicht, hauptsächlich aufgrund verpasster Insulininjektionen.

Einschränkungen des Lebensstils, die mit Injektionen einhergehenden

Herausforderungen sowie soziale Stigmatisierung stellen Hindernisse

für eine konsequente und angemessene Insulintherapie dar.



Eine globale klinische Studie, die in 62 Studienzentren

durchgeführt und im Rahmen der wissenschaftlichen Vorträge der

American Diabetes Association 2018 vorgestellt wurde, verglich das

Calibra-Gerät mit Insulin-Pens, um die Bolus-Insulindosierung bei 278

Menschen mit Typ-2-Diabetes zu initiieren und aufrechtzuerhalten. Die

Ergebnisse zeigen, dass dieses Gerät im Vergleich zu Pens positive

klinische Vorteile mit weniger glykämischer Variabilität, signifikant

höhere Werte in Bezug auf Bedienkomfort und Patientenzufriedenheit

und eine ähnliche Sicherheit bietet.



"Basal- und Bolusinsulintherapie funktioniert, wenn wir die Mittel

haben, die passenden Insulindosen zu bestimmen und sie auf eine

bequeme Weise zu verabreichen", sagte Dr. Richard M. Bergenstal,

Endokrinologe und leitender Direktor des International Diabetes

Center in Minneapolis, Minnesota (USA). "Die Ergebnisse der

klinischen Studie zu Calibra waren ganz beeindruckend und zeigten,

dass das Gerät Patienten auf einfache Weise die Möglichkeit bietet,

zu den Mahlzeiten zusätzlich zu einer individuellen

Basalinsulininjektion Bolusinsulin zu verabreichen. Optionen für

Patienten verfügbar zu haben, die die Insulinabgabe einfacher,

diskreter und bequemer machen, ist eine Möglichkeit, das

Diabetesmanagement zu verbessern. "



"Das Calibra-Gerät ist gut konzipiert und kann beeindruckende

klinische Ergebnisse vorweisen", sagte Eric Milledge,

Vorstandsvorsitzender von CeQur. "Die Zahl der Menschen mit Diabetes,

die Insulin benötigen, wird weiter wachsen. Angesichts der

nachgewiesenen Vorteile dieses Geräts und der Bandbreite an

Patienten, die es unterstützen kann, wird CeQur die Gesundheit dieser

Menschen verbessern und ihr Leben vereinfachen."



Über CeQur®



CeQur entwickelt und vermarktet fortschrittliche und dennoch

einfach zu handhabende Insulinabgabegeräte, die es Menschen mit

Diabetes erleichtern, sich an die Therapie zu halten und die

Kontrolle über ihre Krankheit zu behalten. Die einfachen, tragbaren

Geräte des Unternehmens mit Insulinabgabe für drei Tage bedeutet

Befreiung von mehreren täglichen Insulininjektionen. Weitere

Informationen erhalten Sie unter http://www.cequr.com .



