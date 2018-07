Unterföhring (ots) -



- Wahlweise auf Deutsch oder Englisch ab 30. August auf Sky Atlantic HD - Parallel auch auf Sky Ticket und Sky Go auf Abruf - Nach dem gleichnamigen Bestseller von Gillian Flynn ("Gone Girl") - Regie: Jean-Marc Vallée ("Big Little Lies")



17. Juli 2018 - Eine Zeitungsreporterin kehrt in ihre provinzielle Heimatstadt zurück, um über das Verschwinden zweier junger Mädchen zu recherchieren und wird dabei mit ihrer schwierigen Kindheit konfrontiert: Sky zeigt die neue HBO-Miniserie "Sharp Objects" ab 30. August immer donnerstags um 20.15 Uhr auf Sky Atlantic HD, wahlweise auf Deutsch und im Original. Darüber hinaus steht die achtteilige Serie auch auf Sky Ticket und Sky Go auf Abruf bereit. Amy Adams brilliert in der Rolle als Reporterin, "Big Little Lies"-Regisseur Jean-Marc Vallée führte Regie. Die gleichnamige Romanvorlage stammt von Gillian Flynn, die am Drehbuch mitgeschrieben hat.



Marcus Ammon, Senior Vice President Film und Entertainment bei Sky: "Mit 'Sharp Objects' präsentiert uns HBO wieder eine fesselnde Miniserie, die in ihrer Düsternis zeitweise an die erste Staffel 'True Detective' erinnert. Amy Adams gibt eine Gänsehaut erzeugende Paraderolle. Die von Regisseur Jean-Marc Vallée gewohnt vielschichtig in Szene gesetzte Serie wird mit Sicherheit genauso Furore machen wie im vergangenen Jahr 'Big Little Lies'. Ein Muss für alle Fans gehobener Thriller-Dramaserien." Über "Sharp Objects":



Journalistin Camille Parker (Amy Adams) kämpft immer wieder mit psychischen Problemen. Jüngst aus einer Therapie zurückgekehrt, schickt ihr Chef und Mentor Frank Curry (Miguel Sandoval) sie in ihre provinzielle Heimatstadt Wind Gap. Dort werden zwei junge Mädchen vermisst, die Polizei steckt in ihren Ermittlungen in einer Sackgasse. Camille nimmt mit dem Ermittler Richard Willis (Chris Messina) und Polizeichef Vickery (Matt Craven) Kontak auf, um gemeinsam mit ihnen an der Aufklärung der Fälle zu arbeiten. Mit der Rückkehr in das Haus ihrer Familie brechen alte traumatische Kindheitserinnerungen wieder auf. Während Camille versucht, das Puzzle ihrer Vergangenheit zusammenzusetzen, identifiziert sie sich mehr und mehr mit den beiden Opfern und fällt bald in alte selbstzerstörerische Gewohnheiten zurück.



Schon mit "Gone Girl" wurde ein Bestsellerroman von Gillian Flynn erfolgreich verfilmt. Nun folgt die Miniserien-Adaption ihres ersten Romans "Sharp Objects". Flynn schrieb gemeinsam mit Marti Noxon ("Mad Men", "UnREAL") das Drehbuch und fungierte unter anderem als ausführende Produzentin. Regie führte Jean-Marc Vallée, der im vergangenen Jahr die preisgekrönte Miniserie "Big Little Lies" mit einer atemberaubenden Bildsprache in Szene setzte. In der Hauptrolle brilliert Amy Adams ("American Hustle", "Nocturnal Animals") in einer Tour-de-Force als selbstzerstörerische, mit den Dämonen der Vergangenheit kämpfende Reporterin. Als ihre überfürsorgliche Mutter Adora überzeugt Patricia Clarkson ("Shutter Island", "Six Feet Under"). In weiteren Rollen sind Chris Messina ("Newsroom"), Elizabeth Perkins ("Weeds - Kleine Deals unter Nachbarn") Matt Craven ("Justified") und Miguel Sandoval ("Medium - Nichts bleibt verborgen") sowie Henry Czerny ("Revenge") und Eliza Scanlen ("Home And Away") zu sehen.



Facts:



Originaltitel: "Sharp Objects", Miniserie, USA 2018, 8 Episoden à ca. 60 Min., Drehbuch: Gyllian Flynn, Marti Noxon. Ausführende Produzenten: Jason Blum, Charles Layton, Jessica Rhoades,Amy Adams, Gillian Flynn, Marti Noxon, Jean-Marc Vallée, Nathan Ross, Gregg Fienberg. Regie: Jean-Marc Vallée. Darsteller: Amy Adams, Patricia Clarkson, Chris Messina, Elizabeth Perkins, Matt Craven, Henry Czerny, Miguel Sandoval, Will Chase, Eliza Scanlen.



Ausstrahlungstermin:



Ab 30. August 2018 immer donnerstags um 20.15 Uhr wahlweise im Original oder auf Deutsch auf Sky Atlantic HD. Parallel verfügbar auf Sky Ticket und Sky Go und auf Abruf.



Über Sky Atlantic HD:



Sky Atlantic HD zeigt die herausragenden Programme von HBO, dem erfolgreichsten US-Premiumsender. Neben bei Kritikern und Zuschauern gleichermaßen beliebten Serien wie "Die Sopranos", "Six Feet Under - Gestorben wird immer" und "The Wire" gibt es exklusive TV-Premieren der neuesten HBO-Produktionen wie "Westworld" und "Game of Thrones - Das Lied von Eis und Feuer" zu sehen. Darüber hinaus präsentiert Sky Atlantic HD außergewöhnliche Serien von Showtime, wie z.B. "Billions", Sky Original Productions aus Italien und UK, wie "Gomorrha - Die Serie" oder "Britannia" sowie ausgewählte Produktionen wie "Der Mord an Gianni Versace: American Crime Story" und "House of Cards". Alle Serien sind sowohl in Deutsch als auch in englischer Originalfassung verfügbar. Darüber hinaus werden ausgewählte Inhalte plattformunabhängig auf Abruf bereitgestellt und können somit völlig flexibel abgerufen werden. Sky Ticket ist als eigenständiger Service - mit monatlicher Laufzeit - der flexible Weg zu Premium-Inhalten von Sky.



