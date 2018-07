Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Evonik nach vorläufigen Zahlen für das zweite Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 32 Euro belassen. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) habe die Konsensschätzung um 7 Prozent übertroffen, schrieb Analystin Georgina Iwamoto in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Zu verdanken sei dies einer operativen Entwicklung, die sich auf breiter Basis verbessert habe. Ein erhöhter Ausblick für das Ebitda und den Free Cashflow im Gesamtjahr dürften am Markt jeweils gut ankommen./tih/gl Datum der Analyse: 17.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0050 2018-07-17/13:34

ISIN: DE000EVNK013