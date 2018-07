Der weltgrößte Rückversicherer Munich Re bekommt nach dem Wechsel an der Vorstandsspitze auch einen neuen Finanzchef. Der langjährige Finanzvorstand Jörg Schneider, der demnächst 60 Jahre alt wird, lege den Posten auf eigenen Wunsch zum Jahresende nieder, teilte der Dax-Konzern am Dienstag in München mit. Sein Nachfolger wird der 43-jährige Christoph Jurecka, der seit 2011 die Finanzen bei der Erstversicherungstochter Ergo führt.

Erst 2017 hatte der langjährige Munich-Re-Chef Nikolaus von Bomhard die Konzernführung an Joachim Wenning übergeben. Seither war im Gespräch, dass auch Schneider den Vorstand um seinen 60. Geburtstag herum verlassen könnte. Der Betriebswirt und Jurist hatte das Finanzressort im Jahr 2001 übernommen. Er ist den Angaben zufolge der dienstälteste Finanzchef aller 30 Dax-Konzerne. Sein Nachfolger Jurecka hat technische Physik studiert. Nach verschiedenen Stationen im Finanz- und Risikomanagement kam er vor sieben Jahren zur Munich-Re-Tochter Ergo./stw/fba

ISIN DE0008469008 DE0008430026

AXC0155 2018-07-17/13:37