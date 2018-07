Die Baader Bank hat die Einstufung für Evonik nach vorläufigen Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Analystin Laura Lopez Pineda lobte in einer am Dienstag vorliegenden Studie "sehr starke Eckdaten" für das zweite Quartal. Dies sei vor allem den Spezialchemiesparten zu verdanken und das Ergebnis deshalb von hoher Qualität. Evonik habe zum zweiten Mal in Folge bewiesen, dass die Restrukturierungsmaßnahmen sowie der Fokus auf Wachstum und innovative Produkte anfingen, Früchte zu tragen./tih/gl Datum der Analyse: 17.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0053 2018-07-17/14:09

ISIN: DE000EVNK013