Das globale Chemieunternehmen Oxea plant angesichts der anhaltend starken Nachfrage, sein Angebot an Carbonsäuren kurz- bis mittelfristig deutlich auszubauen. Dazu prüft das Unternehmen bereits verschiedene strategische Optionen für seine weltweiten Standorte, um auch zukünftig die globale Marktnachfrage zuverlässig decken zu können. Carbonsäuren von Oxea werden unter anderem für die Herstellung von synthetischen Schmiermitteln verwendet, dienen der Verbesserung der Futterhygiene oder als Bausteine für antibiotikafreie Futtermitteladditive.

"Die Marktsegmente, in denen Kunden unsere Carbonsäuren verwenden, bieten spannende Entwicklungschancen. Isononansäure ist zum Beispiel ein wichtiger Baustein zur Herstellung von leistungsfähigen synthetischen Schmierstoffen im Bereich der umweltfreundlichen Kälteerzeugung. Durch strenge Umweltprotokolle und regulatorische Anforderungen ist der Bedarf an solchen synthetischen Schmierstoffen weltweit sprunghaft angestiegen", kommentierte Dr. Ina Werxhausen, Global Commercial Business Director Acids Esters Value Chain von Oxea. "Als einer der weltweiten Marktführer für synthetische Carbonsäuren bietet Oxea schon jetzt ein breites und differenziertes Produktportfolio. Um das Wachstum unserer Kunden weiter zu fördern, analysieren wir die Märkte und beziehen ihre Entwicklung in unsere Produktionsplanung mit ein", sagte sie weiter.

"n-Buttersäure AF (animal feed grade) ist wichtig für unsere Kunden aus der Futtermittelindustrie. Sie verwenden die Salze und Ester unserer Buttersäure zur Formulierung von Tierfutter für Aquakulturen, Geflügel, Schweine und Wiederkäuer, das frei ist von antibiotischen Leistungsförderern. Die Sensibilität der Konsumenten für derartige Themen ist hier stark angestiegen", erklärte Svea Meuser, Regional Commercial Business Manager bei Oxea.

"Der Markt für Carbonsäuren ist für Oxea von großer Bedeutung. Die anhaltend starke Nachfrage bestätigt uns darin, signifikant in den strategischen Ausbau von Produktionskapazitäten für Carbonsäuren zu investieren. Mit unseren Investitionen unterstützen wir das Marktwachstum und werden unsere Kunden nicht nur heute, sondern auch in Zukunft zuverlässig beliefern können", sagte Dr. Oliver Borgmeier, Executive Vice President Global Operations von Oxea.

Carbonsäureanlage in Oberhausen: https://www.oxea-chemicals.com/presse/CS3.jpg

Über Oxea

Oxea ist ein weltweiter Hersteller von Oxo-Intermediaten und Oxo-Derivaten wie Alkohole, Polyole, Carbonsäuren, Spezialester und Amine. Diese werden zur Herstellung von hochwertigen Beschichtungen, Schmierstoffen, kosmetischen und pharmazeutischen Produkten, Aroma- und Duftstoffen, Druckfarben sowie Kunststoffen verwendet. Oxea beschäftigt weltweit mehr als 1.400 Mitarbeiter. Oxea ist ein Teil der Oman Oil Company S.A.O.C. (OOC), einem Unternehmen, das vollständig der Regierung von Oman gehört. Es wurde 1996 gegründet, um in den in- und ausländischen Energiesektor zu investieren. OOC ist ein wichtiger Bestandteil der Bestrebungen des Sultanats, die Wirtschaft von Oman zu diversifizieren und ausländische Investitionen zu fördern. Weitere Informationen über Oxea sind auf www.oxea-chemicals.com verfügbar.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20180717005030/de/

Contacts:

OXEA GmbH,

Thorsten Ostermann, Communications and Press Relations

Tel.: +49 (0)2173 9993-3009

communications@oxea-chemicals.com