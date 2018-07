Hilden/Düsseldorf (ots) -



Die ordentliche Hauptversammlung hat am 13. Juli 2018 in Düsseldorf über die Verwendung des Bilanzgewinnes entschieden. Für das Berichtsjahr 2017 wurde für die Vorzugsaktien eine Dividende von 60 Cent einstimmig von den Stimmberechtigten beschlossen. Für die Stammaktien lautete der einstimmige Beschluss 59 Cent. Für das Jahr 2017 beträgt die Gesamtleistung mehr als 15,8 Mio. Euro. Der Bilanzgewinn beläuft sich auf über 8,3 Mio. Euro.



Der einstimmig angenommene Beschlussvorschlag der Verwaltung leitete die Ausschüttung der Dividende an die Aktionärinnen und Aktionäre ein.



Zur Dividendenzahlung und Hauptversammlung äußert der Vorstandsvorsitzende Alfred Platow: "Wir freuen uns, dass wir neben dieser Rekorddividende am 13. Juli im Rahmen unserer ordentlichen Hauptversammlung auch unser neues Vorstandsmitglied Torsten Müller unseren Miteigentümerinnen und Miteigentümern vorstellen konnten. Herr Müller verantwortet seit 1. Januar 2018 die Zuständigkeiten Service, Vertrieb und Zukunftsfähigkeit im digitalen Umfeld für das Ressort exklusiver Privatkundenvertrieb. Die börsennotierte ÖKOWORLD AG freut sich über das stabile Wachstum und die erfreulichen Ergebnisse. In wenigen Wochen - voraussichtlich im August - werden wir die Halbjahreszahlen bewerten und im September das Halbjahresergebnis 2018 veröffentlichen."



Für das Geschäftsjahr 2017 wurden die Mitglieder des Vorstands und Aufsichtsrats entlastet.



Die Baker Tilly Roelfs AG, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Düsseldorf, wurde zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2018 bestellt.



Die seit 1999 börsennotierte ÖKOWORLD AG (vormals versiko AG) ist ein führendes Unternehmen im Bereich ethisch-ökologischer Kapitalanlagen. Über 40 Jahre Erfahrung fließen in die Entwicklung und Auflegung eigener Produkte ein. Im Vertrieb werden über die ethisch-ökologische Vermögensberatung über 50.000 Kunden und Kundinnen bundesweit betreut.



