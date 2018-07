Hier geht's zum Video

Bei Amazon läuft gerade der diesjährige Prime Day. In den letzten Jahren wurden an diesem Tag immer diverse neue Rekorde aufgestellt. Selbiges ist laut Alfred Maydorn vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR auch in diesem Jahr zu erwarten. Weitere Details erfahren Sie in diesem Video... Das Video ist Teil einer längeren Sendung. Darin geht es außerdem um BYD, Tesla, Netflix, die Deutsche Bank und die Bank of America. Das komplette Interview finden Sie hier.