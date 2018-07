Die französische Investmentbank Exane BNP Paribas hat das Kursziel für Metro von 14,00 auf 11,30 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der europäische Lebensmittelhandel sei bei den Anlegern 2018 erheblich in Ungnade gefallen, schrieb Analyst Andrew Gwynn in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Der Experte reduzierte für einige Sektorunternehmen seine Gewinnprognosen der Jahre 2018 bis 2020./edh/la Datum der Analyse: 17.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0055 2018-07-17/14:23

ISIN: DE000BFB0019