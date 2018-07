Obwohl Elon Musk, der CEO des Elektroautounternehmens Tesla (WKN:A1CX3T), in letzter Zeit besonders offen auf Twitter war, ist die Zahl der Presse-Interviews, an denen er teilgenommen hat, im Vergleich zu den vergangenen Jahren deutlich zurückgegangen. Musk öffnete sich diese Woche jedoch Bloomberg in einem seltenen ausführlichen Interview für die Titelgeschichte von Bloomberg Businessweek. Da das Interview in einer Zeit stattfand, in der Tesla die Produktion und die Auslieferungen rapide steigert, aber auch Rekordverluste meldet, ist es für die Tesla-Investoren eine Lektüre wert. Hier sind fünf der aufschlussreichsten Zitate, darunter Musks Absicht, sich auf Twitter zu beruhigen, wie die Produktion des Model 3 ...

