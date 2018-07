Von Max Bernhard

BARCELONA (Dow Jones)--BMW hat grundsätzlich grünes Licht für einen Einstieg beim chinesischen Batteriezellenhersteller Contemporary Amperex Technology Co (CATL) erhalten. Sollte das Unternehmen Anteile im In- oder Ausland verkaufen, kann BMW Brilliance bis zu 2,85 Milliarden chinesische Yuan oder umgerechnet rund 364 Millionen Euro investieren, wie aus einer Mitteilung des Zellherstellers hervorgeht. BMW Brilliance ist das chinesische Gemeinschaftsunternehmen des DAX-Konzerns. Ein Investment in dieser Größenordnung würde auf Basis des aktuellen Aktienkurses einem Anteil von etwa 1,6 Prozent an CATL entsprechen.

BMW war zunächst nicht für einen Kommentar zu erreichen.

Autohersteller bemühen sich derzeit, den künftig enormen Bedarf an Batteriezellen für Elektrofahrzeuge zu sichern. BMW hatte vergangene Woche angekündigt, für 4 Milliarden Euro Batteriezellen bei CATL zu ordern. Davon sollen Zellen im Wert von 1,5 Milliarden Euro aus der in Erfurt geplanten neuen Batteriezellenfabrik des chinesischen Unternehmens kommen. Zusätzlich zu CATL bezieht der Münchener Hersteller Batteriezellen von SDI Samsung.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/kla/jhe

(END) Dow Jones Newswires

July 17, 2018 08:10 ET (12:10 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.