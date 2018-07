Was war da los? Kurz nach der Jahreshalbzeit sind die Tabak-Aktien im Großen und Ganzen gesunken. Mit Stand 12. Juli haben die drei größten Tabakkonzerne der Welt in diesem Jahr jeweils rund 20 % an Wert verloren: Nach Angaben von S&P Global Market Intelligence ist Altria (WKN:200417) um 18 %, Philip Morris (WKN:A0NDBJ) um 21 % und British American Tobacco (WKN:916018) um 22 % zurückgegangen. Wie die folgende Grafik zeigt, haben sich alle drei Aktien seit Jahresbeginn in etwa gleich entwickelt, da die Tabak-Aktien tendenziell von den gleichen Faktoren beeinflusst werden. Die Branche hat damit zu kämpfen, dass weltweit immer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...