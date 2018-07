Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Leoni vor Zahlen für das zweite Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 54 Euro belassen. Analyst Jose Asumendi rechnete in einer am Dienstag vorliegenden Studie nicht mit größeren Überraschungen seitens des Autozulieferers. Mit Blick auf den Zollstreit zwischen den USA und China sowie Europa sei Leoni nicht auf die Stadtgeländewagen (SUV) von Daimler und BMW in den USA ausgerichtet./mis/la Datum der Analyse: 17.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0065 2018-07-17/15:02

ISIN: DE0005408884