Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für PSA auf "Overweight" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Anlasse der Studie sind Fragen der Behörden an die Tochter Opel zu Funktionsweise einer Abschalteinrichtung in verschiedenen Modellen. Sollten Probleme im Zusammenhang mit dem Dieselskandal aufkommen, dürfte das aber wohl nicht unbedingt auf PSA zurückfallen, sondern auf den alten Besitzer, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer am Dienstag vorliegenden Studie./mis/la Datum der Analyse: 17.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0067 2018-07-17/15:04

ISIN: FR0000121501